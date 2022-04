Home Remedies for Specs Marks: चश्मे के कारण नाक पर पड़ गए है निशान, तो इन होम रेमेडीज से पाएं छुटकारा

Home Remedies for Specs Marks: लगातार चश्मा पहने रहने के कारण नाक पर निशान पड़ जाते है। दरअसल ज्यादा देर तक त्वचा पर दबाव होने के कारण निशान हो जाते है जो दिखने में अच्छे नहीं लगते है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय इस समस्या से आपको राहत दिला सकते है।

Home Remedies for Specs Marks: आजकल की लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग चश्मे उपयोग करते है। ज्यादा देर चश्मे लगाने की वजह से नाक पर निशान पड़ जाते है। चश्मे के निशान दोनों तरफ बन जाता है। चश्मा नाक पर जिस जगह टिकता है, उसके दोनों तरफ की स्किन पर गड्ढे नुमा निशान बना देता है। अगर आप चश्मे को दिन-रात अपनी आंखों पर लगाए रखते हैं तो, आपको आश्चर्य होगा कि ये निशान जिंदगीभर बने रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो आपके नाक से यह निशान हटाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते है इन घरेलू उपायों के बारे में

Home Remedies to get rid of spectacle marks from your nose