Home Remedies for Stomach Burning: पेट में होने वाली जलन से परेशान हैं? तो ये घरेलू नुस्खें दिलाएंगे तुरंत आराम

Home Remedies for Stomach Burning: गर्मियों में एसिडिटी के दौरान पेट में जलन होना आम बात है। कई बार खाना खाने के बाद खाना सही तरह से नहीं पचता, तो इससे पेट में जलन का अहसास होने लगता है। कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी है जो इस समस्या से आपको तुरन्त राहत दिलाएंगे।

Home Remedies for Stomach Burning: पेट में जलन, एसिडिटी के कारण होता है। पाचन के दौरान निकलने वाले अम्ल के कारण ऐसा होता है। ज्यादा तला हुआ खाने से एसिडिटी होती है। ऐसा खाना देरी से पचता है और इस कारण पेट में अम्ल बनने लगता है। पेट की ये गर्मी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि रुटीन लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगती हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास में कई ऐसी घर घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाने से न केवल हमारी पेट की जलन बल्कि पेट से जुड़ी कई अन्य दिक्कते भी दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में

home remedies to get relief from stomach burning