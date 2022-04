Home Remedies for Burning Eyes: आंखों में होने वाली जलन से परेशान हैं? तो ये घरेलू उपाय दिलाएंगे तुरंत राहत

Home Remedies for Burning Eyes: आजकल के समय में आँखों में जलन होना आम बात है। आंखों में जलन या दर्द का मुख्य कारण अधिक तनाव, एलर्जी या आंखों को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। आंखों में लगातार हो रहे जलन को आप घरेलू उपायों से ठीक कर सकते हैं।

Home Remedies for Burning Eyes: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल में ज्यादा देर लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने, नींद, तनाव या पर्यावरण की वजह से आंखो में जलन होने लगती है। इसलिए बेहतर है कि कंप्यूटर पर काम करते समय सुरक्षित चश्मा पहनें और आंखों के लिए पौष्टिक चीजों का सेवन करें। क्योंकि हमारी आंखें बेहद संवेदनशील होती हैं और इसीलिए उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। आंखों को लेकर हुई एक छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। तो आइए हमको बताते है की कैसे घरेलू उपायों द्वारा आंखों की जलन से राहत पा सकते है।

Home Remedies to get relief from Burning Eyes