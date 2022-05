Hair Care Tips: सिर में बार-बार क्यों होते हैं डैंड्रफ, जानिए इसके लक्षण, कारण और घरेलू उपचारों के बारे में

Hair Care Tips: डैंड्रफ होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि धूल -मिट्टी में ज्यादा देर तक रहना, डाइट रूटीन को सही तरीके से फॉलो न करना आदि। ऐसे में आप इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

Published: May 28, 2022 11:22:53 pm

Hair Care Tips: डैंड्रफ होने के मुख्य कारणों कि बात करें तो धूल-मिट्टी गंदगी से ये ज्यादातर होती है। इसके होने पर बाल कमजोर और बेजान से हो जाते हैं। ऐसे में आप बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं और डैंड्रफ की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं।

Home Remedies to Get Rid of Dandruff Naturally