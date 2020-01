Tata Sky Binge Plus भारत में लॉन्च, जानिए कीमत व खासियत

नई दिल्ली: Tata Sky ने एंड्रॉयड पावर्ड सेट-टॉप बॉक्स Tata Sky Binge plus भारत में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 5,999 रुपये रखी गयी है। Tata Sky Binge plus एंड्रॉयड टीवी पर आधारित है जो गूगल असिस्टेंट पर आधारित वॉयस सर्च को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें Google Play Store का भी एक्सेस दिया गया है। अगर ऑफर्स की बात करें तो कंपनी नया कनेक्शन लेने वाले यूजर्स को 30 दिनों तक टाटा स्काई बिंज का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दे रही है।

इस सेट-टॉप बॉक्स की मदद से यूजर्स आम चैनल तो देख ही पाएंगे। साथ में कई एंटरटेनमेंट ऐप्स भी उपलब्ध होंगे। टाटा स्काई बिंज+ एंड्रॉयड टीवी पर आधारित है। यह गूगल असिस्टेंट पर आधारित वॉयस सर्च को सपोर्ट करता है। इसके अलावा Google Play Store का भी एक्सेस मिलेगा। नया कनेक्शन लेने पर 30 दिनों तक टाटा स्काई बिंज का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। सेट-टॉप बॉक्स के बारे में जानकारी बीते महीने ही लीक हुई थी। अब इसे मार्केट में पेश कर दिया गया है।

कंपनी की वेबसाइट पर Tata Sky Binge Plus Android TV सेट-टॉप बॉक्स को लिस्ट कर दिया गया है। ग्राहक Tata Sky Binge Plus को कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसे Tata Sky HD सेट-टॉप बॉक्स और Tata Sky HD सेट-टॉप बॉक्स प्लस रिकॉर्डर के साथ लिस्ट किया गया है। Tata Sky Binge Plus की बाजार में Airtel Xstream Box और Dish SMRT Hub से सीधी टक्कर देखी जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को हर महीने 249 रुपये का रीचार्ज करना होगा।

Tata Sky Binge Plus सेट-टॉप बॉक्स के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके रिमोट में वॉयस इनेबल्ड सर्च दिया गया है। इसके अलावा यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से 5,000 ऐप्स या गेम्स को एक्सेस कर पाएंगे। इसमें 2 जीबी रैम दिया गया है और 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज मौजूद है। साथ ही इसमें कैचअप टीवी फीचर है, जिसकी मदद से आप बीते सात दिनों के टीवी कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। इतना ही नहीं यूजर्स सेटेलाइट के जरिए लाइव टीवी एक्सेस भी कर सकते है और बॉक्स को इंटरनेट से कनेक्ट करके ओटीटी ऐप्स पर स्विच कर सकते हैं।