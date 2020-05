भालू की समझदारी के कायल हुए अरशद वारसी, बोले-ये इंसान से ज्यादा समझदार...देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के डर की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन में अपनी जिंदगी गुजार रही है। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ( Arshad Warsi ) ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक भालू ( Bear ) की कमाल की समझदारी देखने को मिल रही है।

एक शख्स ने खाने के लिए दिया संतरा तो बंदर ने जुदा अंदाज में कहा शुक्रिया..वायरल हुई फोटो

इस वायरल वीडियो ( Viral Video ) को सोशल मीडिया ( Social Media ) पर खूब देखा जा रहा है। अरशद वारसी ( Arshad Warsi ) ने इस वायरल वीडियो ( Viral Video ) को शेयर करते हुए लिखा है, 'अब तो भालू ( Bear ) भी इंसान से ज्यादा समझदार हो गए हैं।

Now even bears are smarter than humans 🤦‍♂️ pic.twitter.com/rQjvYqffIH