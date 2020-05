एक शख्स ने खाने के लिए दिया संतरा तो बंदर ने जुदा अंदाज में कहा शुक्रिया..वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली। जब भी कोई किसी की मदद के लिए हाथ बढाता है तो सामने वाला शख्स बड़े ही अदब के साथ शुक्रिया कहता है। यही तहजीब अब जानवरों ( Animals ) में भी देखने को मिल रही है। दरअसल एक बंदर ( Monkey ) को खाने के लिए एक शख्स ने संतर दिया। इसके बदले में बंदर ने ऐसा थैंक यू कहा कि हर कोई तारीफ करने लगा।

That lovely smile was to say “Thank You” pic.twitter.com/8hTexGBe0E

पुनीत अग्रवाल ने यह फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ‘ये लवली स्माइल थैंक यू कहने के लिए थी।’ दरअसल एक तस्वीर में बंदर को संतरा ( Orange ) दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में ही बंदर हंस कर थैंक यू कह रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये फोटो लोगों को काफी पसंद आई।

Awww... Look at the Gratitude on his face 😭😭😭