लॉकडाउन में घूमता दिखा ब्लैक पैंथर, फोटो को देख लोग बोले- ' जंगल में वापस लौट आया बघीरा'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर आए दिनों कोई न कोई नई तस्वीर सुर्खियों में छाई रहती है। ऐसा ही एक तस्वीर गोवा के मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) प्रमोद सावंत ( Pramod Sawant ) ने अपने ट्विटर ( Twitter ) हैंडल से शेयर की है। यह तस्वीर एक ब्लैक पैंथर ( Black Panther ) की है। जिसे नेत्रावली वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में क्लिक किया गया।

इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर छा जाने के बाद एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, फिलहाल हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंगल में और भी ब्लैक पैंथर है या सिर्फ एकलौता यही है। उन्होंने कहा कि यह बाघों का इलाका है लेकिन अचानक से नेत्रवली सैंक्चुरी में ब्लैक पैंथर का कैमरे में कैदा होना बेहद खुशी की बात है।

A great glimpse of Goa's rich wildlife. Black Panther camera trapped at Patiem Beat of Netravali Wildlife Sanctuary. pic.twitter.com/p7IVuHDLP1