OMG! इस शख्स ने पड़ोसियों पर ड्रोन से कर दिया हमला, ये है वजह

नई दिल्ली: शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप अपने पड़ोसी की वजह से परेशान हुए होंगे। कभी आपके पड़ोसी ने आपको सोने नहीं दिया होगा, तो शायद कभी आपकी पढ़ाई में रुकावट बने होंगे। ऐसे में आपने उनसे बात की होगी कि उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन इन दिनों एक पड़ोसी का एक ऐसा वीडियो ( video ) सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल ( viral ) हो रहा है, जो सबको हैरान कर रहा है। यहां एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसियों पर ड्रोन से हमला कर दिया।

Annoyed by loud music, man uses drone to hit neighbors with fireworks pic.twitter.com/Mccw3YVeQe

ड्रोन में पटाखे जोड़कर किया हमला

आपके पड़ोसी जब भी आपको परेशान करते होंगे तो आप या तो पुलिस को कॉल करते होंगे या फिर उन्हें समझाते होंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने तो अपने पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध छेड दिया, मतलब कि ड्रोन ( Drone ) से उन पर हमला कर दिया। इस पड़ोसी ने पहले तो ड्रोन में पटाखे लगाए और फिर उससे लोगों पर हमला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ड्रोन घूम-घूमकर लोगों पर हमला कर रहा है। वहीं लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। जो लोग भी सड़क पर खड़े हैं ये ड्रोन उन्हें टारगेट कर रहा है।

