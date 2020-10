Memes: हाथी पर योगा करते हुए गिरे रामदेव, लोगों ने कहा- ‘बाबा कूदे हैं भई, गिरे थोड़े ही हैं’

नई दिल्ली। योगगुरु स्वामी रामदेव (baba ramdev ) की की उम्र के साथ उनकी फुर्ती भी बढ़ रही है। यही वजह है कि बाबा कहीं भी योगा करने लगते हैं। हाल ही में बाबा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जिसमें वे मथुरा के महावन स्थित रमणरेती आश्रम में हाथी के उपर बैठ कर योगा कर रहे थे हालाँकि इस दौरान वो गिर भी पड़ते हैं। लेकिन गिरने के बाद फौरन खुद उठ कर चलने लगे। इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल (baba ramdev elephant falls video viral) होने के बाद बाबा ट्विटर पर टैंड करने लगे। कई लोग बाबा को इसके लिए ट्रोल करने लगे तो कुछ लोग उनके वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

पहले वीडियो देख लें

वीडियो में दिख रहा है कि बाबा रामदेव हाथी की पीठ पर बैठकर योगा कर रहे हैं, तभी अचानक हाथी चल पड़ता है। इससे बाबा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वे हाथी से नीच गिर जाते हैं। हालांकि उनको देखर लगता है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वो गिरते ही उठकर खड़े हो गए और फिर हंसने लगते हैं।

वीडियो पर आए मजेदार कमेंट्स

बाबा रामदेव के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हाथी से कूदे हैं भई, गिरे थोड़े ही हैं!

Baba ramdev *jumped* from Elephant! Haters will say he fell.

Karke dekho...karne se hota hai!😉😉😉😉#BabaRamdev pic.twitter.com/lBh5btHx7L — Wanderer (@Ajay49168875) October 13, 2020

एक दूसरे यूजर ने लिखा ब्रेकिंग न्यूज़ कंगना रनौत ने अपना लकड़ी का घोड़ा बाबा को योगा करने के लिए दिया है।

देखें और लोगों ने क्या कहा