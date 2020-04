VIDEO: कोरोना को अल्लाह का अजाब बताकर युवक ने 500 के नोट से पोंछी नाक, गिरफ्तार

नई दिल्ली।

देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के लगातार बढ़ते खतरे से हर कोई दहशत में हैं। लेकिन, कुछ लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नासिक ने सामने आया है। जहां एक युवक कोरोना वायरस ( COVID-19 ) को अल्लाह का अजाब बताकर 500 रुपए के नोट नाक और मुंह पोंछ रहा है वीडियो ( Video Viral ) सामने आने के बाद नासिक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक के हाथ में 500 रुपए हैं और नोट से नाक और मुंह पोंछ रहा है। इसके बाद युवक कहता है, 'कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं अल्लाह का अजाब है, आप के लिए'।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद युवक सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया। यूजर्स खरी-खोटी सुनाने लगे और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद नासिक पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह अभी पुलिस कस्टडी में है।

Lawful action has been taken against the accuse by Nashik Rural Police (Maharashtra) & he is in Police Custody.@invinciblearti@THEFACTGLOBAL#coronavirus https://t.co/Q6Zzga0HVo