नई दिल्ली।

भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के प्रकोप से जूझ रही है। देश में कोरोना ( COVID-19 ) के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस वायरस ( Coronavirus Updates ) के चलते अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी तो वहीं इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 2 हजार से पार हो गई है। लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, वहीं इस समय भगवान के रूप में डॉक्टर्स-नर्स दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए है। इसी बीच एमपी के इंदौर में डॉक्टर्स ( Indore Incident on Doctors ) पर पथराव की घटना ने दिल का झकझोर दिया, लेकिन हमले का सामना करने वाली दोनों डॉक्टर ने हिम्मत नहीं हारी।

#WATCH "We'd been working on screening of contacts for last 4 days.But what we saw y'day we'd not seen earlier.We sustained injuries but we have to do our job and will not be scared," says Dr Zakiya Sayed who was pelted with stones by locals in Indore's Tatpatti Bakhal area y'day pic.twitter.com/XxtS6hgkBl