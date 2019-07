भारतीय फैन ने किया पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट फोटो हो गई वायरल, लोगों के आए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: क्रिकेट जगत में वैसे तो कई टीमों के बीच मैच खेले जाते हैं, लेकिन बात जब भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की हो तो माहौल कुछ अलग ही होता है। दोनों टीमों के समर्थक भारी संख्या में स्टेडियम पहुंचते हैं। ये नजारा सिर्फ स्टेडियम में ही नहीं बल्कि, स्टेडियम के बाहर भी लोग अपनी-अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा ये सुना है कि भारतीय टीम ( Team India ) का फै? पाकिस्तान ?? क्रिकेट टीम ( Pakistan cricket team ) को सपोर्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपने शायद ऐसा नहीं सुना होगा, तो चलिए बताते हैं ऐसे फैन के बारे में।

भारतीय फैन ने किया पाक को सपोर्ट

दरअसल, रविवार को पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका ( South Africa ) का मैच खेल गया। वर्ल्ड कप 2019 के खेले गए इस मैच में पाक ने अफ्रीकी टीम को न सिर्फ 49 रनों से मात दे दी, बल्कि साउथ अफ्रीका को विश्व कप 2019 ( World Cup 2019 ) से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। वहीं भारतीय टीम के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम के फैंस काफी गुस्सा और नाराज थे। बावजूद इसके वो अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। वहीं इस मैच में एक भारतीय फैन भी पाक टीम को सपोर्ट करने पहुंचा था, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया ( social media ) पर काफी वायरल ( viral ) हो रही हैं।

He just wants Pakistan to win because he knows that Pakistan will lose to India in the semi or the final. 😂