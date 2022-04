हर 3 साल में तलाक लेकर फिर एक दूसरे से ही शादी कर लेता है ये कपल, वजह जानकर रह जाएंगे दंग

शादी करना बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि इसके बाद कई जिम्मेदारियों बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कपल ऐसा है जो हर तीन साल में तलाक ले लेता है, यही नहीं तलाक लेने के बाद ये कपल दोबारा शादी भी रचा लेता है। जिसने भी इन कपल की कहानी सुनी वो दंग रह गया।

कई कपल को आपने तलाक लेकर दूसरी, तीसरी या इससे ज्यादा शादियां करते देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक ही कपल बार-बार तलाक लेता और दोबारा शादी कर लेता है। शायद नहीं, लेकिन ये सच है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसने भी इस कपल के बारे में सुना वो दंग रह गया। दरअसल इस कपल के एक दूसरे से तलाक लेने और दोबारा शादी करने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। यही वजह है कि जो भी इस कपल के तलाक लेकर दोबारा शादी करने के बारे में जानता है तो हैरान रह जाता है। ये कपल जापान का रहने वाला है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बंटोर रहा है।

Japan Couple Takes Divorce Then Remarry After 3 Years Know What Is The Reason