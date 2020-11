Corona dance : PPE किट पहनकर शादी में किया ऐसा डांस, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा। रोजाना कोविड-19 के नए नए मामले सामने आ रहे है। अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है। सभी लोगों को इससे बचने के लिए उपाय बताए जा रहे है। कई लोग बताए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी है जो सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे है। इस कोरोना ने कई लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से देशभर में शादियां हो रही है। सोशल मीडिया पर शादी का एक अजीब डांस वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब देख रहे है और दिल खोलकर कमेंट भी कर रहे है।

कोरोना डांस

कोरोना काल के बीच सोशल मीडिया पर एक शख्स का डांस वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस डांस वीडियो में एक बंदा पीपीई किट पहने हुए नजर आ रहा है। एक शख्स को पीपीई किट (PPE KIt) पहने बैंड की धुन पर झूम रहा है। खबरों के अनुसार, यह वीडियो राजस्थान के जोधपुर जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग डांस कर रहे शख्स के साहस की तारिफ कर रहे हैं और उसके डांस को 'कोरोना डांस' का नाम दे रहे हैं।

लोग जमकर कर रहे है कमेंट

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब देख रहे है। इस वीडियो को देखकर लोग कई प्रकार के कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे है। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो को देखने से पता चला रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए लंबी यात्रा के बाद पहुंचे शख्स को 'होम आइसोलेशन' में रखा गया था। शादी समारोह के दौरान बैंड-बाजे की धुन के आगे खुद पर काबू नहीं रख पाया। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए पीपीई किट पहन कर शादी में शानदार डांस करने लेगा। इस बंदे का डांस देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है।

#Watch: A video has gone viral on social media in which a home quarantined man could be seen grooving to a dance beat at a #wedding ceremony wearing a #PPE kit. The video is believed to be from #Jodhpur,although though the exact location could not be ascertained.



