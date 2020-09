देसी जुगाड़ से कोरोना का इलाज, कूकर से ऐसे ले रहे स्टीम, वीडियो हुआ वायरल

कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है। इस महामारी ने करीब एक साल से दुनिया को तहस-नहस कर दिया है। इस वायरस ने अब तक लाखों लोगों को आपनी आगोश में ले लिया है। इससे बचने के लिए सरकार समय-समय पर कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर रही है। दुनियाभर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में जुटे हुए है। इस महामारी को लेकर लोग भी बहुत सावधानी बरत रहे है। पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स कूकर की भांप से सब्जियों को सैनेटाइज कर रह था। अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने कोरोना से बचनने के लिए जुगाड़ से कूकर से स्टीम लेता हुआ नजर आ रहा है।

वीडियो को खूब किया जा रहा पसंद

सोशल मीडिया पर यह जुगाड़ू वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसको विनित नाम के शख्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते है कि एक कूकर गैस पर चढ़ा हुआ है। कूकर की सीटी पर आरओ की पाइप लगी हुई है। जिसको दूसरे कूकर के हेंडिल से जोड़ रखा है। उममें से स्टीम निकल रही है, जिसे वह शख्स लेता नजर आ रहा है। हालांकि यह संक्रमण से बचाने का जुगाड़ कितना असरदार साबित होगा, यह तो कहना मुकिश्ल है। लेकिन यूजर्स को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है और इसको देखकर वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है। कोई इसको डॉक्टर बता रहा है तो कोई इन्हें नोबल प्राइज देने के लिए कहा रहा है।

Where there's a will there's a way 👌👍👏👏 pic.twitter.com/gVPvwjXcf9