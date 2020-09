इस चूहे ने किया बहादुरी का काम, 'गोल्ड मेडल' से किया सम्मानित

आपने अभी तक बेहतरीन काम लोगों को गोल्ड मेडल हासिल करते तो खूब देखा होगा। किसी को पढ़ाई के लिए तो कभी किसी को खास क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। इसके साथ ही लोगों को उनकी बहादुरी के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी चूहे को गोल्ड मेडल लेते देखा है। यह पढ़कर भले ही आपको अजीब लगे लेकिन एक चूहे को वीरता पुरस्कार दिया गया है।

यह भी पढ़ें :— अमेरिका में तैयार हुई अनोखी घड़ी, बताती है दुनिया के पास कितना समय है बचा



हजारों लोगों की बचाई जान

यह अनोखी खबर ब्रिेटेन से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अफ्रीकी नस्ल के एक विशाल चूहे को लोगों की जान बचाने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस चूहे ने कंबोडिया में अपने सूंघने की क्षमता से 39 बारूदी सुरंगों का पता लगाया था। बताया जा रहा है कि अपने काम के दौरान इस चूहे ने 28 जिंदा विस्फोटकों का भी पता लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई है। इस जाइंट पाउच्ड चूहे का नाम 'मागावा' है।

यह भी पढ़ें :— सांप और मगरमच्छ से खुद को कटवाता है ये शख्स, कमजोर दिलवाले नहीं देखे वीडियो



Drumroll please! 🥁 Say hello to Magawa 👋 the first rat to be awarded the #PDSAGoldMedal & one of APOPO's @HeroRATs trained to detect landmines 🐀 He's discovered 39 landmines making him their most successful HeroRAT🦸‍♂️ Watch his full story here 👀: https://t.co/so5CNCWlUw pic.twitter.com/YrVy2NWotW