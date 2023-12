शख्स ने की सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला करने की कोशिश, मिला सबक

नई दिल्लीPublished: Dec 24, 2023 04:08:28 pm Submitted by: Tanay Mishra

Trying To Stab Security Guard Goes Wrong: एक शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला करने की कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। कैसे? आइए जानते हैं।

Man fails to stab security guard