बंदर ने इतनी जोर से जड़ा थप्पड़ कि बिलबिला गया बाघ..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। यूं तो जंगल ( Forest ) में बाघ का अलग ही दबदबा होता है लेकिन जब कोई बंदर ( Monkey ) किसी बाघ की हेकड़ी निकाल दे तो हैरान होना तो बनता है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही दिलचस्प वीडियो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

सोशल मीडिया ( Social Media ) पर एक पुराना वीडियो वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। जिसमें पेड़ पर चढ़कर बंदर ने बाघ को बड़ा ही जोरदार थप्पड़ ( Monkey Slaps Tiger ) जड़ दिया। अब बाघ बदला लिए बगैर कहां शांत बैठने वाला था, वो अटैक करने आया मगर फिर से बंदर ने उसे खूब छकाया।

यह वीडियो ( Video ) है ही इतना मजेदार कि हर कोई इसे देखने के बाद हंसी से लोट-पोट हो जाएगा। इस वीडियो को डियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ( Sushanta Nanda ) ने शेयर किया है। इस वीडियो को सुशांत नंदा ने 28 मई की सुबह शेयर किया है, जिसके अब तक 3 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं।

Many trolls here will retire today after watching this..😂