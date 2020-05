उल्लुओं ने ‘पूल पार्टी’ में जमकर की मौज, Social Media पर Viral हुई फोटो

नई दिल्ली। जब कोरोना वायरस ( coronavirus ) ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया हुआ है, तब उल्लूओं ( Owls ) ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि हर कोई उन्हें देखकर जलने लगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ उल्लुओं की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इन फोटो में उल्लू पानी में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन उल्लुओं की मौज देखकर इंटरनेट ( Internet ) पर लोग खूब मजे ले रहे है! जहां एक ओर कोरोना ( Coronavirus ) संकट की वजह से इंसान अपने घरों में कैद है वहीं पशु-पक्षी ( Animals-Birds ) इस वक़्त भरपूर आनंद उठा रहे हैं। लॉकडाउन ( Lockdown ) में लोगों के घरों में कैद रहने की वजह से इंसानी दुनिया का पहिया रूका हुआ है।

जिस वजह से दुनियाभर में पशु-पक्षी बेफिक्र होकर इधर-उधर घूम रहे हैं। जब पब्लिक ने इन उल्लुओं को ‘पूल पार्टी’ ( Pool Party ) करते देखा तो उनमें वे खुद को तलाशने लगे। कईयों ने इन उल्लुओं को किस्मत वाला बताया, तो कुछ उनसे जलने लगे। उल्लुओं ने यार्ड में रखे पानी से भरे टब को अपना ‘पूल’ बना लिया।

a family of 6 little owls took over my friend's back yard? owl POOL PARTY????? pic.twitter.com/XlFwLmfYGo