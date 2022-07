Optical Illusion: दूसरों से कितने जीनियस हैं आप ? इस फोटो में छिपे रंग से करें पता

Optical Illusion:आप किस तरह के जीनियस हैं? सोशल मीडिया पर वायरल रहे इस ऑप्टिकल इल्यूजन से आप पता कर सकते हैं कि आपका किस तरह के जीनियस हैं...

सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ये तस्वीरें यूजर्स को कन्फ्यूज़ कर देती हैं। ऐसे तस्वीरों को सॉल्व करने या उससे कुछ पता करने के तरीकों में लोगों को काफी मजा आता है। कुछ ऐसी तस्वीरें भी होती हैं जो आपके बारे में बताती हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है जो ये बताती है कि आप कितने जीनियस हैं। इस तस्वीर में जो भी रंग आपको पहले दिखाई देगा वही बताएगा कि आपका IQ लेवल कितना है। ऑप्टिकल इल्यूजन के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। इसमें रंग, लाइट और उसके पैटर्न के जरिए लोगों को कन्फ्यूज़ करने की क्षमता होती है जो वास्तव में नहीं होती। इसी तरह इसमें भी आपकी आँखों को जो रंग दिखाई दे वो जरूरी नहीं कि आपके बगल में हुए व्यक्ति को न दिखाई दे। तो देर किस बात की.. नीचे दिए सर्कल को देखकर समझिए अपना IQ लेवल।

Optical Illusion: What Kind Of Genius You Are? Find Out With This Test