Optical Illusion: तस्वीर में दिख रहे चार ग्लास में से किस में हैं सबसे ज्यादा पानी, सही जवाब देने में 99 फीसदी हुए फेल

समय बिताने या मनोरंजन के लिए अगर आप पहेलियां सुलझाने का शौक रखते हैं तो ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस तरह की तस्वीरों की धूम मची है।

ऑप्टिकल इल्यूजन यानि आंखों को भ्रमित करने वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। पहेलियां सॉल्व करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि इससे ना सिर्फ समय काटने में आसानी होती बल्कि, मनोरंजन और आपके दिमाग की अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है। इस तरह की तस्वीरों के जरिए आप अपने आईक्यू लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं, यही नहीं अपने दोस्तों का परिजनों को भी तस्वीर भेजकर चैलेंज दे सकते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको चार पानी के ग्लास दिखाई दे रहे होंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि चारों में से सबसे ज्यादा पानी किस ग्लास में है।





Optical Illusion Which Glass Has More Water Brain Challenge