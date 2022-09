Optical Illusion: समुद्र किनारे बैठे हैं चार जानवर, दावा है सिर्फ गिद्ध जैसी नजर वालों को ही दिखे

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में समुद्र किनारे कुछ जानवर बैठे हैं, लेकिन सिर्फ गिद्ध नजरों वाले ही इस ढूंढ पाए।

ऑप्टिकल इल्यूजन की तस्वीरें आपको दिमाग को घुमाकर रख देती हैं। ऐसी ही एक तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं समुंदर के किनारे एक खूबसूरत धूप वाला दिन है। यात्रियों और सामान को दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए जहाज अपने रास्ते पर चल रहे हैं। इसके अलावा, आप चट्टानों के शीर्ष पर स्थित विचित्र छोटी सी झोपड़ी से आप अपनी आंखें नहीं हटा सकते। लेकिन इन सबके बीच में चार जानवर भी बैठे हैं, जिन्हों आपको खोज निकालना है। खास बात यह है कि पेंटिगनुमा इस तस्वीर में छिपे जानवरों को सिर्फ बाज जैसी नजरों वाले ही खोज पाए हैं। ऐसे में आपके लिए ये बड़ी चुनौती है।





Can You Find Four Animal In This Optical Illusion In 11 Seconds