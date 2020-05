खराब मौसम भी न डिगा सका शराब प्रेमियों का हौसला, दारू खरीदने के लिए तेज बारिश में भी लाइन में खड़े रहे लोग

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown ) में ठेको पर उमड़ती भारी भीड़ देखकर अगर कोई यूं कहे कि जितना अटूट रिश्ता शराब और शराबियों का होता है उसका कोई दूसरा सानी नहीं तो इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। देशभर में लोगों ने दिखा दिया कि उनके और दारू के बीच कोई तीसरा आ ही नहीं सकता

जी हां, यूं ही शराब को लेकर ढेरों किस्से और कहानियां गढ़े गए हैं। शराब की चाह आदमी को किस हद तक ले जा सकती है, इसकी एक बानगी नैनीताल में देखने को मिली। मंगलवार को नैनीताल ( Nainital ) में शराब के ठेके के बाहर जो दिखा वह देशभर में चर्चा का विषय बन गया।

फर्श पर पड़ी तड़प रही थी सुनहरी मछलियां, कुत्ते ने बचाई जान...देखें वायरल वीडियो

नैनीताल में शराब का जुनून कुछ ऐसा था कि जिले में मॉल रोड ( Mall Road ) की एक वाइन शॉप के बाहर लोग जोरदार बारिश और ओले के बीच खड़े होकर शराब खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अमूमन इस तरह के भयंकर मौसम में लोग अपने घरों में ही कैद रहते हैं।

Uttarakhand: Shoppers brave hailstorm to buy liquor at a shop on Mall Road in Nainital today. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/lvU2K1HT2c