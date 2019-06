रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा ऐसा छक्का, सबको आ गई सचिन तेंदुलकर की याद

नई दिल्ली: मैंचेस्टर का मैदान और आमने सामने भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। जी हां, इस मैच का इंतजार भारत के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व पलके बिछाए इंतजार कर रहा था। रविवार को मैदान पर दोनों टीमों की भिड़ंत हुई और भारत ने इस मैच को जीतकर पाकिस्तान ( Pakistan ) को पूरी तरह पस्त कर दिया। भले ही पाक टीम ने टॉस जीता, लेकिन वो मैच जीतने में कामयाब नही हो सकी। वहीं मैच के दौरान मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिससे हर क्रिकेट प्रेमी को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की याद आ गई।

क्या हुआ था ऐसा

दरअसल, सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा ( Rohit Sharma ) के उस सिक्स की चर्चाएं हो रही हैं जो सचिन तेंदुलकर के सिक्स जैसा था। रविवार को खेले गए मैच में रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली की गेंद पर सिक्स लगाया था। पारी के 27वें ओवर में उन्होंने अली की दूसरी गेंद पर ऑफ साइट की तरफ कट खेला था। इसी सिक्स ने लोगों को सचिन की याद दिला दी। बात है साल 2003 की जब सचिन तेंदुलकर ( Sachin Tendulkar ) के बल्ले से भी बिल्कुल ऐसा ही सिक्स निकला था जैसा रविवार को रोहित के बल्ले से निकला। सचिन ने 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में शोएब अख्तर की गेंद पर ऐसा ही शॉट खेला था।

Sachin in 2003 or Rohit in 2019 – who did it better? pic.twitter.com/M9k8z5lLQd