किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है ये डॉगी, हेलमेट पहन दौड़ाता है बाइक, पहनावे को देख हर कोई हैरान

नई दिल्ली। हर किसी को शौक अलग अलग होता है। किसी को अच्छा खाना खाना पसंद है तो किसी को अच्छे कपड़े पहने का। किसी को जानवरों से लगाव है तो किसी को जानवर पालने का। ऐसे बहुत से लोग है जो अपने घर पर कुत्ता पालते है। अपने पालतू कुत्ते को वह अपने साथ हर जगह पर लेकर जाते है। कोई अपनी बाइक के पीछे बिठाता तो कोई में सफर करते है। लेकिन आज आपको एक ऐसे डॉगी के बारे में बताने जा रहे है जो बाइक चलाता है। यह पढ़ने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन यह बिल्कुल सच है। इन दिनों एक कुत्ता सुर्खियों में छाया हुआ है। यह डॉगी बाइक चला रहा है।

पहनावे को देखकर हर कोई चकित

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह कुत्ता किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। इसके पहनावे को देखकर हर कोई चकित है। यह ब्लैक स्पोर्ट्स जैकेटस, आंखों पर एविएटर्स, ऑरेंज हेलमेट पहनकर बाइक दौड़ाता है। इस देखकर कोई भी कह सकता है कि भइया ये तो पक्का बाइकर डॉगी है। यह डॉगी हर किसी को पसंद आ रहा है। इसको देखकर सभी की इच्छा होती है कि खास ऐसा डॉगी उनके पास होता।

ढेरों टूरिस्ट डेस्टीनेशंस की शेयर कर चुका है

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसका वीडियो शेयर किया है। इस डॉगी का नाम बोगी बताया जा रहा है और ये फिलीपींस में रहता है। इसकी उम्र की बात करे तो यह 11 साल का है। बाइक राइंडिंग करके ये ढेरों टूरिस्ट डेस्टीनेशंस की शेयर कर चुका है। इसके मालिक गिल्बर्ट डेलोस रीयेस उसका अपने बच्चे की तरह ध्याल रखते है। उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक खास तरह का हेलमेट भी बनाया है। इसमें 2 छेद हैं जिससे बोगी के कान हेलमेट में नहीं फंसता है।

Meet Bogie: The Filipino biker dog who rides with his owner pic.twitter.com/P87A0f4LPK