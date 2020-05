खाने की तलाश में भूखा भटक रहा था दोमुंहा सांप, घर में जा घुसा..देखें वायरल वीडियो

नई दिल्ली। ओडिशा ( Odisha ) में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ( Sushanta Nanda ) ने इसी घटना से जुड़े वीडियो को शेयर किया है। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि जमीन पर दो सिर वाला सांप रेंग रहा है।

भालू की समझदारी के कायल हुए अरशद वारसी, बोले-ये इंसान से ज्यादा समझदार...देखें वायरल वीडियो

इस सांप को दुनियाभर में वॉल्फ स्नेक ( Wolf Snake ) के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर दो मुंह वाला सांप ( Two Headed Snake ) जहरीला नहीं होता है। वहीं दो मुंह वाले सांप की चार आंखें, दो जुबान होती हैं। लेकिन इसकी बॉडी एक ही होती है।

A rare wolf snake with two fully formed heads was rescued from a house in the Dehnkikote Forrest range of Keonjhar district in Odisha.

Later released in Forests. pic.twitter.com/7fE0eMciEB