TSRTC कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, जमीन पर नाक रगड़कर निकाली रैली

(हैदराबाद): तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल के दौरान नए—नए तरीकों से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस सिलसिले में बुधवार को टीएसआरटीसी के कर्मचारियों ने जमीन पर नाक रगड़ते हुए रैली निकाली।

राजधानी हैदराबाद में यह लोग नियत समय पर एक साथ आ गए। कुछ कर्मचारियों के हाथ में हड़ताल का बैनर था जिस पर कई तरह के स्लोगन लगे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारी जमीन पर नाक रगड़ते हुए आगे बढ़े। वहीं अन्य साथी सरकार विरोध नारे लगाते रहे। बताया जा रहा है कि सरकार हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही है इसलिए इन्होंने अपनी मांग की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष अपनी नाक तक रगड़ने की बात को इस प्रदर्शन के जरिए चरितार्थ किया है।

