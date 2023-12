नए ट्रैक पर दौड़ रही थी ट्रायल ट्रेन, अचानक सामने आ गई 2 छात्राएं, घर से 200 मीटर चली गई जान

इंदौरPublished: Dec 29, 2023 08:10:37 am Submitted by: Ashtha Awasthi



केंद्रीय रेल मंत्री ने दिए जांच के आदेश, परिजन का आरोप ट्रैक पर ट्रॉयल के पहले रेलवे ने नहीं दी सूचना2 girl students hit by train on new railway track

