50 हजार जैन समाजजनों ने किया नवकार महामंत्र जाप का बनाया रिकॉर्ड, दुनियाभर में हुए आयोजन 

राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति रही, जबकि पिछले वर्ष इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इंदौर में 108 स्थानों पर नवकार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कार्यक्रम अभय प्रशाल में हुआ। यहां लगभग 10 हजार लोगों ने भाग लिया, जबकि पूरे इंदौर में करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने विश्वशांति के लिए नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप किया। इस विशाल आयोजन को वल्र्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया, जो शहर के लिए गौरव का विषय रहा।