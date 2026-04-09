Vande Mataram Controversy: कांग्रेस से निष्कासित होंगी पार्षद ‘रुबीना खान’, दो पार्षदों के बयान ने ला दिया राजनीति में भूचाल

वंदे मातरम पर कांग्रेसी पार्षद की टिप्पणी को लेकर भाजपा के कुछ पार्षद खासे नाराज हंै। वे मामले में एफआइआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सभापति मुन्नालाल यादव से भी बात की है। हालांकि नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। मिश्रा ने चर्चा के दौरान कहा कि अभी कोई बात नहीं हुई है। पूरा घटनाक्रम प्रदेश संगठन के संज्ञान में डाल दिया गया है। बड़ी बात ये है कि वंदे मातरम् सबसे पहले स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। अशफाक उल्ला खां वंदे मातरम् गाते-गाते फांसी के फंदे पर झूल गए। कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ। वंदे मातरम् का सबसे पहले विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था।