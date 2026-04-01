हॉल में बैठे थे मां और प्रेमी, युवती ने घर के कमरे में लगाई फांसी, 3 दिन पहले प्रेमी संग भागी थी

पिता ने बताया कि रिया और विजय के बीच करीब 4 साल से प्रेम संबंध थे। विजय ने काफी समय पहले रिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा था और तब हमने ये कहकर हां कर दी थी कि कुछ काम करने लगो तो रिश्ता पक्का कर देंगे। उसके बाद से विजय लगातार टालता रहा और कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। विजय के काम धंधा न करने के कारण रिया ने ही हमसे दूसरे जगह रिश्ता देखने की बात कही थी लेकिन विजय ने वहां भी रिया का रिश्ता नहीं होने दिया। परिजन का आरोप है कि विजय के द्वारा लगातार शादी को टालने के कारण रिया मानसिक रूप से परेशान थी और इसी वजह से उसने खुदकुशी की है।