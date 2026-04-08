इंदौर में ड्रोन हमले की धमकी, मेल पर मैसेज आते ही थर्राए लोग, पुलिस अलर्ट

बता दें कि मध्यप्रदेश में बड़े संस्थानों को बम से उड़ा देने की धमकी देने का एक सिलसिला ही चल रहा है। राजधानी भोपाल में भी कई हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सीरियल बम ब्लास्ट करने की धमकी दी चुकी है। 18 मार्च को तो एक साथ कई बम रखे जाने की धमकी दी गई थी। उस दिन जेके मेडिकल यूनिवर्सिटी, जेके हॉस्पिटल, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी तथा एलएन मेडिकल कॉलेज को बम ब्लास्ट कर उड़ाने का मेल किया गया था। इस संबंध में किए मेल में कहा गया कि कॉलेज कैंपस में 21 बम रखे हैं। इससे हड़कंप की स्थिति बन गई। भोपाल पुलिस ने कॉलेज कैंपस की सघन तलाशी ली​ जिसके बाद बम ब्लास्ट की धमकी झूठी साबित हुई थी।