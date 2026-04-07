नया प्लान: हाईटेक नेटवर्क से एक साथ जुड़ेंगे 32 थानें, ‘हॉटस्पॉट’ चिन्हित

अधिकारियों के अनुसार, इस महाभियान का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पुलिस अब उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां वारदात के बाद बदमाशों को ट्रेस करने में मुश्किल आती थी या कैमरों का अभाव था। वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरे की मदद से हर थाने में सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। इससे थाने पर ही पूरे क्षेत्र की लाइव फीड दिख जाएगी। आगामी दिनों में शहर के कुछ क्षेत्रों में इस सिस्टम का एक साथ उद्घाटन करने की तैयारी है।