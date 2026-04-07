एमपी में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से हाईकोर्ट का इंकार, ग्वालियर खंडपीठ का बड़ा फैसला

बता दें कि देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी विभिन्न सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के रिटायरमेंट की आयुसीमा में अंतर है जिसपर जब तब विवाद भी उठते रहे हैं। राज्य के विभिन्न विभागों में सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता की मांग की जाती रही है। मध्यप्रदेश में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु पर तो देश की शीर्ष अदालत भी अहम आदेश दे चुकी है। मध्यप्रदेश में जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 साल करने के लिए सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बाद में एसोसिएशन ने कुछ अन्य राज्यों की तरह 61 वर्ष तक की वृद्धि की बात कही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाइकोर्ट को निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत ने तब यह भी कहा था कि एमपी के जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है।