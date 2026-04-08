युद्ध से बड़ा संकट: 30 हजार रोजगार खत्म, 25 हजार कर्मचारियों की आधी हुई ‘सैलरी’

iran-america war: हजारों किलोमीटर दूर अमरीका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने अब मध्यप्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक हब पीथमपुर की आर्थिक धड़कनों को धीमा कर दिया है, जो युद्ध टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, उसका असर अब फैक्ट्री की मशीनों, मजदूरों की रोजी-रोटी और उद्योगों के भविष्य पर साफ दिखाई देने लगा है। औद्योगिक नगरी पीथमपुर, जहां करीब एक लाख से अधिक मजदूर काम करते हैं, आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। कच्चे माल की कमी, गैस सप्लाई में कटौती, लॉजिस्टिक लागत में भारी वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के टूटने से उद्योगों की कमर टूट गई है।