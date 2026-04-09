मानसून में कहां पड़ेगा ‘सूखा’, कहां होगी ‘भारी बारिश’…बता देगा ये खास ऐप

MP News: बदलते मौसम और जलवायु के खतरे अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जंगलों, जानवरों और पौधों की दुनिया पर भी बड़ा असर डाल रहे हैं। इसी चुनौती से निपटने के लिए आइआइटी इंदौर के वैज्ञानिकों ने खास ऐप तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व प्रो. मनीष कुमार गोयल ने किया है। उनकी टीम में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ता विजय जैन भी शामिल हैं। यह ऐप देश के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में सूखे और भारी बारिश वाले हॉटस्पॉट की पहचान कर सकेगा और समय रहते जरूरी कदम उठाने में मदद करेगा।