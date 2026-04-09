खाड़ी देशों में फंसे 2000 कंटेनर, खाने वाली चीजों में लगा ‘महंगाई’ का तड़का

US-Israel-Iran War:मप्र के मालवा क्षेत्र से सोयाबीन, गेहूं और मसालों का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है, लेकिन ईरान-इजरायल-अमरीका युद्ध ने पूरी सप्लाय चेन को प्रभावित किया है। निर्यातकों के पेमेंट विदेशों में अटक गए हैं और असर किसानों तक पहुंच रहा है। वैश्विक संकट मालवा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। एक्सपर्टस की मानें तो आने वाले दिनों में मालवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 50 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है। प्रदेश की जीडीपी में 40 से 50 हजार करोड़ की हिस्सेदारी मालवा क्षेत्र की है। मिडिल ईस्ट का संकट वैश्विक खाद्य संकट में बदल रहा है। इसकी तपिश रसोई तक पहुंच गई है। युद्ध के चलते पश्चिम एशिया और रेड सी क्षेत्र में समुद्री मार्ग असुरक्षित होने से जहाज कंपनियां लंबा रास्ता चुन रही हैं।