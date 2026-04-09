गांवों में ‘अवैध कॉलोनी’ पर होगी कड़ी कार्रवाई, 15 दिन के अंदर होगी FIR

इसके साथ अवैध कॉलोनियां बनाने वालों पर जुर्माना भी 10 से बढ़ाकर 50 लाख किया जा रहा है। हालांकि बैठक में मास्टर प्लान पर अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया। इसके बाद क्रेडाई प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्वालियर में हाईकोर्ट के दखल के बाद मास्टरप्लान लागू हुआ है। जबलपुर क्रेडाई ने भी मास्टर प्लान लागू कराने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। अब भोपाल और इंदौर में भी नए मास्टर प्लान के लिए भी हाईकोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।