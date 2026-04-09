सतना में शॉर्ट सर्किट की चिंगारी ने 12 एकड़ गेहूं के खेत में मचाई तबाही, लाखों की तैयार फसल राख

इस घटनाक्रम में सबसे पहली हैरानी की बात ये रही कि, तेज हवा के कारण आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें देखकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने की भरसक कोशिश करते रहे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि, किसी तरह काबू में आने का नाम नहीं लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग 12 एकड़ में स्थित अलग - अलग खेतों में किसानों का भारी नुकसान कर चुकी थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।