एमपी में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई ठंड, 5 डिग्री लुढ़का पारा, 7 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 7 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि, 32 जिलों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। 10 अप्रैल से बारिश वाले सिस्टम पर तीन दिन का ब्रेक लग सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि, आगामी 10, 11 और 12 अप्रैल को प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। 11 अप्रैल को नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, इससे गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।