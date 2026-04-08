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वैज्ञानिकों ने पकड़ी कैंसर की ‘कमजोरी’, खुश होकर किया चौंकाने वाला खुलासा, इलाज की नई राह और आसान

Cancer Feed Antioxidant: अमेरिका की नई रिसर्च में बड़ा खुलासा, इंसा के शरीर में मौजूद ग्लूटोथियोन को खाकर बढ़ता जाता है कैंसर, अब आसान होगी इलाज की नई राह...जानें क्या है ग्लूटाथियोन कैसे बढ़ाता है कैंसर, क्या हैं इस गंभीर बीमारी के लक्षण, कैसे किया जाता है इलाज...

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Apr 08, 2026

Cancer Feed Master Antioxidant Glutathione

Cancer Feed Master Antioxidant Glutathione (photo:patrika creative)

Cancer Feed Antioxidant: कैंसर का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं ये कैसे क्यों और हमें ही क्यों… दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले आप या हम नहीं बल्कि, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह रिसर्च का विषय बना हुआ है, ताकि इसका कोई ऐसा इलाज मिल सके जो आसान हो, दर्दनाक न हो। इन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा और चुनौती भरा सवाल था कि इंसान के शरीर में ऐसा क्या होता है, जो कैंसर के ट्यूमर को जिंदा रखता है? और खुशी की बात ये है कि वैज्ञानिकों को ने इस सवाल का चौंकाने जवाब भी ढूंढ़ लिया है।

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