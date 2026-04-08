वैज्ञानिकों ने पकड़ी कैंसर की ‘कमजोरी’, खुश होकर किया चौंकाने वाला खुलासा, इलाज की नई राह और आसान

Cancer Feed Antioxidant: कैंसर का नाम आते ही लोग घबरा जाते हैं ये कैसे क्यों और हमें ही क्यों… दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले आप या हम नहीं बल्कि, दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह रिसर्च का विषय बना हुआ है, ताकि इसका कोई ऐसा इलाज मिल सके जो आसान हो, दर्दनाक न हो। इन वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा और चुनौती भरा सवाल था कि इंसान के शरीर में ऐसा क्या होता है, जो कैंसर के ट्यूमर को जिंदा रखता है? और खुशी की बात ये है कि वैज्ञानिकों को ने इस सवाल का चौंकाने जवाब भी ढूंढ़ लिया है।