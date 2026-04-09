कैंसिल हो गईं कई ट्रेनें, भोपाल से है आपका टिकट तो यहां करें चेक, लिस्ट में कहीं आपकी तो नहीं

एक साथ 8 ट्रेनें कैंसिल होने के बाद भारतीय रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ही अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें, ताकि उन्हें स्टेशन पर आने के बाद किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि रेल यात्रियों को उनके मोबाइल्स पर ट्रेन कैंसिलेशन का मैसेज भी दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in या NTES ऐप पर अपनी ट्रेन का नंबर और तारीख फीड करके अपनी ट्रेन का पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। अचानक हुए इस बदलाव से स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है।