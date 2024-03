Crime in mp: लंदन विला में डकैती की कहानी, घर के बाहर कचरा और कार पर धूल देख की वारदात

इंदौरPublished: Mar 02, 2024 11:09:57 am Submitted by: Sanjana Kumar

crime in mp robbery case story exposed: बाणगंगा में पेट्रोलियम कंपनी के डिपो मैनेजर के घर डकैती डालने के पहले अंतरराज्यीय डकैत गिरोह के सरगना सोमला ने साथियों के साथ रैकी की थी। घर के बाहर धूल, कचरा देख उसके सूने होने का अनुमान लगाया था, लेकिन अंदर घुसने के बाद सीन बदल गया। परिवार को सोता देख बदमाश आक्रामक होकर लूटपाट करने लगे। वारदात (crime in indore mp) सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।