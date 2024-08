एमपी में भाइयों में फायरिंग, छोटे को गोली मारी, बड़े भाई ने भी की आत्महत्या

इंदौर•Aug 12, 2024 / 09:08 pm• deepak deewan

एमपी में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भाइयों में फायरिंग हो गई। विवाद के बाद छोटे भाई को गोली मारकर बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली। भाइयों के बीच यह वारदात इंदौर में हुई। बताया जा रहा है कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर गोली चलाई और इसके बाद खुद को शूट किया। गोलीबारी की इस घटना में जहां बड़े भाई ने दम तोड़ दिया वहीं गंभीर रूप से घायल छोटे भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है।