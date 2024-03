देश भर में इस मामले में भी इंदौर बना नंबर वन

इंदौर Published: Mar 14, 2024

Indore Airport got First Place in 15 airports of India: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआइ) द्वारा कराए गए त्रैमासिक सर्वे में देशभर के 15 चुनिंदा एयरपोर्ट में एयर सर्विस क्वालिटी के सर्वेक्षण में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा...आप भी जाने इसकी खासियत...

Indore Airport got First Place in 15 airports of India: हर मामले में नंबर वन इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भी यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में देश भर में पहले स्थान पर आया है। 4.91 रेटिंग के साथ ये देश का अव्वल एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं, दुनिया में इंदौर एयरपोर्ट का 52वां स्थान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआइ) की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) की वार्षिक रेटिंग जारी की।