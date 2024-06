Breaking – 4 करोड़ के लिए कांग्रेस नेता के 6 साल के बेटे की हत्या, कातिलों को होगी फांसी

Breaking – 4 करोड़ के लिए कांग्रेस नेता के 6 साल के बेटे की हत्या, कातिलों को होगी फांसी

Indore Court decision on the murder of Harsh Chauhan son of Congress leader Jitendra Chauhan in Pigdambar पिगडम्बर के डेढ़ साल पुराने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने दो कातिलों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।

इंदौर•Jun 10, 2024 / 04:52 pm• deepak deewan

Indore Court decision on the murder of Harsh Chauhan son of Congress leader Jitendra Chauhan in Pigdambar – इंदौर में एक कांग्रेस नेता के 6 साल के मासूम बेटे का कत्ल कर दिया गया। उसे किडनैप कर बदमाशों ने 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पैसे नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी गई। पिगडम्बर के डेढ़ साल पुराने इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने दो कातिलों को मृत्युदंड की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है।

इंदौर जिले के महू में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह चौहान के बेटे हर्ष के अपहरण और हत्या का यह मामला 5 फरवरी 2023 को सामने आया। किडनैपर्स ने बच्चे की फिरौती की रकम 4 करोड़ रुपए मांगी थी। पकड़े जाने के डर से किडनैपर्स ने बच्चे का गला और नाक दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को बच्चे की लाश चोरल के पास मिली थी। हर्ष चौहान की हत्या पर इंदौर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। इस केस में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें मृत्युदंड दिया है। मुख्य आरोपी विक्रांत और रितिक को फांसी की सजा सुनाई गई है। केस के एक आरोपी हरिओम को बरी कर दिया गया है। यह था मामला

मासूम हर्ष चौहान की हत्या की यह घटना 5 फरवरी 2023 को हुई थी। महू में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह चौहान का 6 साल का बेटा हर्ष घर से लापता हो गया था। उसे काफी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला तो पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो देर रात चोरल के पास पिगडंबर गांव की पुलिया के नीचे बच्चे का शव पड़ा मिला। महू के सिविल अस्पताल के प्रभारी डा. एचआर वर्मा के मुताबिक बच्चे की हत्या मुंह में कपड़ा ढूंसकर और नाक दबाकर की गई थी। किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिगडंबर गांव के इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। किशनगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी कुलदीप खत्री ने बताया कि पकड़े गए आरोपी 18-19 साल के हैं। पकड़े जाने के डर से किडनैपर्स ने बच्चे का मुंह और नाक बंद करके हत्या कर दी। एक आरोपी चौहान परिवार का ही करीबी था। इस केस में अब इंदौर जिला कोर्ट ने सजा सुना दी है। पढ़ना जारी रखे