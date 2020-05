भारत में कितना पुराना है Jhonson and Jhonson Powder का इतिहास, कहां से मिलता है Raw Material

नई दिल्ली। जॉनसन एंड जॉनसन टैल्कम पाउडर ( Johnson And Johnson Talcum Powder ) की बिक्री नॉर्थ अमरीका ( North America ) में नहीं होगी, जबकि भारत सहित अन्य देशों में मौजूद रहेगा। बात भारत की करें तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का भारत में इतिहास ( History of Jhonson and Jhonson Powder in India ) 7 दशकों से भी ज्यादा पुराना है। खास बात तो ये है इस विदेशी कंपनी का जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर ( Johnson & Johnson Baby Powder ) भारत की आजादी से एक साल बाद ही स्थानीय स्तर पर बनना शुरू हो गया था और दूसरे देशों में निर्यात भी हो गया था, जो आज तक जारी है। ऐसे में जॉनसन और भारत का रिश्ता काफी पुराना है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर जॉनसन बेबी पाउडर का इतिहास, उसके प्रोडक्शन और रॉ मटीरियल कहां से मिलता है।

1948 से मौजूद है इतिहास

कंपनी प्रवक्ता के अनुसार भारत सहित दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों में, जहां उत्पाद की काफी ज्यादा मांग है, टैल्क बेस्ड जॉनसन बेबी पाउडर ( Talc Based Johnson Baby Powder ) लगातार उपलब्ध रहेगा। जानकारी के अनुसार भारत में 1948 से जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा स्थानीय रूप से टैल्कम पाउडर बेचा जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्कम पाउडर के लिए टैल्क का कच्चा माल राजस्थान के गोलछा खान से मंगाया जाता है और गुणवत्ता जांच व अन्य मानकों का पालन किया जाता है।

इन देशों में निर्यात करता है भारत

भारत में निर्मित टैल्कम पाउडर को श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में भी बेचा जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन एक प्रमुख बेबी केयर कंपनी है। मूल कंपनी ने घोषणा की है कि जॉनसन बेबी पाउडर के दोनों प्रकार टैल्क बेस्ड और कॉर्नस्टार्च बेस्ड को दुनिया भर के अन्य बाजारों में, जहां उत्पाद की उपभोक्ता मांग काफी अधिक है, बेचा जाना जारी रहेगा। कंपनी के अनुसार महत्वपूर्ण रूप से, जॉनसन एंड जॉनसन अपने जॉनसन बेबी ब्रांड के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इसलिए कम हो रही है अमरीका में सेल

मूल कंपनी ने जॉनसन के टैल्कम बेस्ड बेबी पाउडर को स्थाईरूप से बंद करने की घोषणा की है, केवल अमरीका और कनाडा में बिक्री बंद होगी। जॉनसन बेबी पाउडर की कुल अमरीका उपभोक्ता स्वास्थ्य व्यवसाय का लगभग 0.5 फीसदी का प्रतिनिधित्व करता है। उपभोक्ता आदतों में बदलाव और उत्पाद की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी के कारण इसके बेबी पाउडर की मांग उत्तर अमरीका में घट रही है। कंपनी आगामी महीनों में टैल्क बेस्ड जॉनसन बेबी पाउडर के व्यवसायीकरण को अमरीका और कनाडा में बंद कर देगी। खुदरा विक्रेता मौजूदा स्टॉक को बेचना जारी रखेंगे। कॉर्नस्टार्च बेस्ड जॉनसन्स बेबी पाउडर उत्तर अमरीका में उपलब्ध रहेगा।