IPL 2021 : चेन्नई सुपर किंग्स ने अफगानिस्तान के इस तेज गेंदबाज को किया टीम में शामिल, पहुंचा भारत

नई दिल्ली। आईपीएल के 14वें सीजन (IPL Season 14) के लिए सभी टीमों में कमर कस ली। इसमें पिछले सीजन में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) भी शामिल है। सीएसके कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की अगुवाई में जमकर अभ्यास कर रही है। इसी के तहत टीम ने अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी (afghanistan pacer fazalhaq farooqi) को नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल किया है।

