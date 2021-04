IPL 2021: सहवाग ने मनीष पर फोड़ा हैदराबाद की हार का ठीकरा, फैंस ने किया ट्रोल

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 का तीसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद खेला गया। इस मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को 10 रनों से हराकर सीरीज में जीत के साथ आगाज किया है। केकेआर ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के खोकर 187 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बना सकी।

मनीष ने 44 गेंद पर बनाए नाबाद 61 रन

हैदराबाद के बल्लेबाज मनीष पांडे के रवैये से लेकर कई प्रकार की चर्चा की जा रही है। इस मुकाबले में मनीष तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 44 गेंद पर नाबाद 61 रन बनाए। जिसमें तीन छक्के और दो चौके भी शामिल है। अर्धशतक लगाने के बाद भी वह टीम के लिए विलेन बन गए। भारतीय क्रिेकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने मनीष की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए हैं।

सहवाग ने उठाए मनीष पांडे की बल्लेबाजी पर सवाल

वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि मनीष पांडे ने अंतिम 2 से 3 ओवर में बाउंड्री नहीं खेली। उनका सिक्स भी आखिरी गेंद पर आया। लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था। उन्होंने आगे कहा कि मनीष को खुलकर शॉट्स खेलने चाहिए थे। उनसे टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो उन पर खरा नहीं उतर सके। इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद जो 10 रन से मैच हारी। अगर मनीष एक दो बाउंड्री लगाते तो परिणाम कुछ अलग होते।

फैंस ने किया ट्रोल

इसके बाद सोशल मीडिया पर मनीष के फैंस सहवाग से नाराज हो गए। उनका कहना है कि हैदराबाद टीम में उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। अगर मनीष का साथ टीम के दूसरे खिलाड़ी देते तो मैच उनके पक्ष में होता। सोशल मीडिया पर इस पर कई प्रकार के मीम्स वायरल हो रहा है।

कोलकाता की 100वीं जीत

इयोन मॉर्गन की अगुवाई में कोलकाता की टीम ने आईपीएल 2021 का जीत से आगाज किया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। कोलकाता की 2012 के बाद चेपॉक में यह पहली जीत है। इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने के साथ ही उसने IPL इतिहास में अपनी 100वीं जीत का भी बिगुल बजाया।

